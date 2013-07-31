Нацбанк намерен поддерживать низкие темпы инфляции ближайшие 3-5 лет

Приоритетом для Национального банка Украины является сохранение покупательной способности национальной валюты путем поддержки в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции, говорится в сообщении Нацбанка.

При этом регулятор напоминает, что обеспечение стабильности национальной валюты является его основной конституционной функцией, и денежно-кредитная политика Нацбанка будет ориентирована на выполнение этой функции и в дальнейшем.

«При исполнении своей основной функции Национальный банк Украины должен исходить из приоритетности достижения и поддержки ценовой стабильности в государстве, которая представляет собой сохранение покупательной способности национальной валюты путем поддержки в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции, которая измеряется индексом потребительских цен», - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации НБУ, в течение первых шести месяцев текущего года показатель прироста индекса потребительских цен в годовом выражении находился в пределах от минус 0,8% (в марте и апреле) до минус 0,1% (в июне). Такая динамика, по оценкам Нацбанка, обусловлена ростом предложения продтоваров в результате высокого урожая и на фоне стабильности мировых цен на продовольствие, отсутствием существенных корректировок административно регулируемых цен и тарифов, а также уравновешенной денежно-кредитной политикой, не допускающей шоков монетарного характера и способствующей улучшению рыночных ожиданий.

По информации Нацбанка, общий объем кредитов, предоставленных банками субъектам хозяйствования, в первом полугодии 2013 года вырос на 3,3%, что произошло благодаря поддерживающим мерам регулятора для активизации кредитования реального сектора экономики и снижения стоимости кредитных средств на фоне роста ресурсной базы банков. Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте в июне 2013 года по сравнению с началом года снизилась на 2,3 п.п. - до 15,3%, на межбанковском кредитом рынке — на 5,8 п.п., до 2,3%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

В июне банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,24%, или 10,33 млрд грн, - до 832,917 млрд грн, с начала года рост составил 2,11%, или 17,59 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов в июне произошло в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,22%, или 7,69 млрд грн, - до 628,245 млрд грн.

В 2012 году объем предоставленных банками кредитов сократился на 8,5% - до 815,327 млрд грн, объем просроченной задолженности - на 8,5%, до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.