Инфляция в еврозоне осталась на прежнем уровне

Брюссель. По предварительным данным, в июле 2013 года годовая инфляция (июль к июлю) в зоне евро не изменилась, составив 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В июне 2013 года годовая инфляция в зоне евро составляла 1,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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