ФРС США продолжит политику количественного смягчения

По итогам двухдневного заседания Комитет по открытому рынку ФРС США (FOMC) принял решение сохранить текущие объемы программы стимулирования экономики и удерживать ключевую процентную ставку у рекордно низкого значения, сообщают "Вести Экономика".

ФРС не будет снижать объем выкупа активов. При этом заявление, сделанное по итогам заседания, не содержит намеков относительно начала свертывания количественного смягчения (QE).

В то же время, в заявлении регулятора говорится о "сдержанном" росте экономики США, что свидетельствует об ухудшении оценки ФРС, поскольку ранее говорилось об "умеренном" росте. В документе также впервые за год упоминаются ипотечные ставки, поскольку регулятор обеспокоен их ростом, ранее стоимость ипотечных кредитов была близка к историческому минимуму.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что при достаточном смягчении политики экономический рост ускорится с наблюдавшихся в последнее время темпов и безработица будет постепенно снижаться к уровню, который комитет считает соответствующим своему двойному мандату", - говорится в документе.

Несмотря на то что регулятор отмечает отсутствие рисков резкого роста инфляции, была отмечена обеспокоенность членов FOMC относительно низких уровней показателя. "Сохранение инфляции ниже целевых 2% может создать риски для экономики, хотя FOMC ожидает возвращения инфляции к целевому уровню в среднесрочном периоде", - отмечается в сообщении.

Регулятор также сообщает, что выкуп облигаций на открытом рынке продолжится до тех пор, пока прогноз для рынка труда не улучшится существенным образом в контексте ценовой стабильности.

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