Количество судебных разбирательств с участием сотрудников Миндоходов уменьшилось на 8%

Количество судебных разбирательств с участием сотрудников органов Министерства доходов и сборов Украины за первое полугодие 2013 года уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 104 тыс. на общую сумму 167,1 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

Согласно сообщению, уменьшение количества судебных разбирательств стало возможным благодаря внедрению практики досудебного решения налоговых споров.

В Миндоходов отметили, что в 2013 году 31,5 тыс. дел на сумму 23,1 млрд грн были решены в пользу министерства. Вместе с тем, налогоплательщики выиграли 6 тыс. дел на общую сумму 16,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2012 года на рассмотрении в судах находилось 120,1 тыс. «налоговых» дел на общую сумму 146,7 млрд грн, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Вместе с тем, оспариваемые суммы увеличились на 20,5%.

В 2011 году количество обращений в суды сократилось на 17% по сравнению с 2010 годом и составило 142,3 тыс.