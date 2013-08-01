Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос до 3,925 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в июле 2013 года вырос на 4,56%, или 171,088 млн грн, по сравнению с предыдущем месяцем - до 3,925 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, в годовом выражении в июле 2013 года по сравнению с июлем прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос впервые с начала года - на 7,69%, или на 280,270 млн грн, с начала года остаток вырос в 8,6 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства в июне 2013 года по сравнению с предыдущем месяцем снизился на 8,62% - до 3,754 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 33,35%, с начала года остаток вырос в 8,2 раза.

Согласно пояснениям Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

Читайте также: Госказначейство улучшило показатели бюджета Украины