Отток иностранного капитала обусловлен продажей «Эрсте Банка» и «Сведбанка» - эксперты

Отток иностранного капитала в украинской банковской системе в июне текущего года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» и «Сведбанка» украинским собственникам, считают опрошенные УНИАН эксперты.

«Что касается динамики доли иностранных банков, то здесь все ожидаемо - в первом полугодии дальнейшее снижение доли рынка иностранцев произошло как за счет закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» и «Сведбанка», так и за счет более скромного роста иностранных банков по сравнению с их отечественными конкурентами», - прокомментировал УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

По его оценкам, доля иностранных банков (без учета российских) в общих активах в первом полугодии снизилась до 18% с 20% и до конца года этот показатель снизится еще.

По мнению заместителя исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Ефремовой, снижение доли иностранного капитала само по себе не является негативным фактором. «Это стало следствием ухода с украинского рынка ряда иностранных банков, изначально неверно оценивших перспективы и риски работы на отечественном рынке. В ближайшем будущем эта тенденция, скорее всего, продолжится», - прокомментировала она.

При этом Ефремова отметила, что постепенное снижение зависимости банковской системы Украины от иностранных кредиторов является позитивным фактором. «С начала 2010 года внешний долг банковской системы Украины уменьшился на 24%. Одновременно сократился и уровень валютизации привлеченных средств, что снизило уязвимость банков к риску девальвации», - считает представитель НАБУ.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%.

По итогам января-июня 2013 года доля иностранного капитала снизилась на 5,3 п.п., при этом количество банков с иностранным капиталом сократилось на 2 банка и на 1 июля текущего года составило 51 банк из 178 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом сократилось на 1 банк - до 21.

В декабре 2012 года Erste Group (Австрия) заключила договор с собственником «Фидобанка» Александром Адаричем о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. Сделка с Erste Group закрыта в апреле текущего года, «Эрсте Банк» сменил название на «Фидокомбанк» с 5 июня.

В конце марта 2013 года владелец «Дельта Банка» Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. 30 апреля была завершена сделка и получены все регуляторные согласования, «Сведбанк» переименован в «Омега Банк» 28 мая.