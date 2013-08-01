Германия просит Украину решить проблемы немецких инвесторов

Власти Германии обратились к украинскому правительству с просьбой поспособствовать решению проблем, возникших у немецких инвесторов, работающих в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время вступительной речи на заседании правительства.

«Это вопрос о работе инвесторов из Германии в нашей стране. И в ближайшее время выйдет пакет постановлений правительства о решении этих проблем», - заявил он.

Арбузов также подчеркнул, что Украина должна со всей серьезностью относиться к критике других стран на свой счет и анализировать ее.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Сергей Арбузов встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в Берлине. Во время встречи первый вице-премьер-министр Украины заявил, что ассоциация с Европейским Союзом является цивилизационным выбором Украины, а все усилия руководства страны направлены на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом Гидо Вестервелле отметил, что Германия стратегически заинтересована в европейском развитии Украины и приветствует усилия нашей страны, направленные на достижение критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Ранее Украина и Германия сообщили о намерение создать совместную торгово-промышленную палату (ТПП) для расширения торгово-экономического партнерства, укрепления сотрудничества деловых кругов двух стран, защиты немецких инвесторов и привлечения инвестиций в Украину.