Веб-камеры установлены в 23 отделениях Укргосреестра

В 23 крупнейших отделениях Государственной регистрационной службы, где осуществляется регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, установлены веб-камеры.

Об этом проинформировал председатель Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона, сообщили УНИАН в пресс-служба ведомства.

Изображение с веб-камер транслируется на официальном сайте Укргосреестра в разделе «Веб-камеры органов государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

«Каждого дня при помощи веб-камер, которые установлены в отделениях государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, я проверяю, какова ситуация с регистрацией бизнеса в регионах. На сегодняшний день веб-камеры уже установлены в 23 регионах - именно в тех отделениях, куда приходит наибольшее количество людей. Таким образом, каждый человек, воспользовавшись сайтом Укргосреестра, может самостоятельно проверить ситуацию в ближайшей регистрационной службе. Очередей практически нет. Пиковые моменты бывают утром, а во второй половине дня загруженность регистраторов меньше, поэтому подать документы на регистрацию можно быстрее», - отметил Ворона.

Как сообщал УНИАН, по данным Укргосреестра, в Украине зарегистрировано более 3 млн физических лиц-предпринимателей, таким образом почти каждый 15-й украинец является предпринимателем.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.

Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.