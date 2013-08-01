Ликвидатор банка «Таврика» взыскал с должников более 8,5 млн грн через суд

Ликвидатор банка «Таврика» взыскал с должников банка более 8,5 млн грн задолженности в судебном порядке, при этом всего ликвидатор подал 67 исков для взыскания задолженности на сумму 2,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, в настоящее время уже удовлетворено 34 иска, из которых 16 – за счет обращения взыскания на имущество поручителей. Полученные средства будут включены в ликвидационную массу и направлены на удовлетворение требований кредиторов, которые не подлежат возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Оставшиеся 33 иска находятся на рассмотрении суда.

По информации фонда, ликвидатор проводит работу по взысканию задолженности с органами Государственной исполнительной службы. Работа по возврату задолженности ведется с 196 клиентами банка. Для формирования ликвидационной массы в апелляционный суд подано 16 апелляций об отмене решения суда о признании должника банкротом. Имущество со всех подразделений банка перевезено на склад для проведения независимой оценки и дальнейшей реализации.

Также сообщается, что ликвидатор намерен завершить инвентаризацию имущества и формирование ликвидационной массы до 20 сентября текущего года, ликвидация банка должна быть завершена в течение 1 года со дня принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Вкладчики ликвидируемого банка «Таврика» получили 1,795 млрд грн, или 98,1% суммы, подлежащей возмещению в пределах гарантированной суммы. Общее количество вкладчиков, вклады которых гарантируются фондом, составляет 35,4 тыс. человек, а общая сумма вкладов, подлежащая возмещению через фонд, - 1,829 млрд грн.

Фонд не возмещает средства владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения. Под перечисленные категории попали 2 447 вкладчиков банка «Таврика», расчеты с ними будут осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.