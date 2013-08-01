«Укргазбанк» будет выдавать кредиты «ОТП Банка»

Государственный «Укргазбанк» подписал договор о сотрудничестве с «ОТП Банком», согласно которому учреждения «Укргазбанка» будут выдавать наличные кредиты «ОТП Банка».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укргазбанка».

Согласно сообщению, договор подписан банками 18 июля, и таким образом «Укргазбанк» расширил партнерство по предоставлению кредитов в собственной сети отделений, поскольку «ОТП Банк» стал четвертым партнером банка по предоставлению потребительских кредитов населению.

По информации «Укргазбанка», услуга будет доступна клиентам в 237 отделениях банка по всей территории Украины уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, государственный «Укргазбанк» ожидает, что по итогам 2013 года его прибыль составит 800-850 млн грн, что превышает плановый показатель на 8-15%. К одному из существенных источников прибыли в розничном бизнесе руководство банка относит комиссионные доходы по продаже кредитов других банков на агентских условиях. В рамках существующих проектов отделения «Укргазбанка» выдают кредиты следующих банков: «Дельта Банк», «Альфа-Банк», «Банк Ренессанс Капитал», и банк планирует заключить договоры еще с двумя банками.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 июля активы банка составляли 20,812 млрд грн, кредиты и задолженность - 8,610 млрд грн, обязательства - 16,411 млрд грн, средства клиентов - 8,158 млрд грн, собственный капитал – 4,401 млрд грн, уставный капитал - 10 млрд грн. Прибыль банка в первом полугодии 2013 года составила 528,167 млн грн. По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

«OTП Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. На 1 июля 2013 года активы банка составляли 19,920 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 13,816 млрд грн, обязательства – 16,679 млрд грн, средства клиентов - 9,185 млрд грн, собственный капитал - 3,241 млрд грн, уставный капитал - 2,868 млрд грн. В первом полугодии 2013 года прибыль банка составила 11,779 млн грн. Основным владельцем банка является OTP Bank (Венгрия, 100% акций банка).