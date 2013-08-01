Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1395/8,1415 грн/долл.

В четверг, 1 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1395/8,1415 грн/долл. с 8,1310/8,1330 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,7765/10,7830 грн/евро с 10,7665/10,7740 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились - до 0,2464/0,2469 грн/рубль с 0,2461/0,2466 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3230/1,3310.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1250/8,1350 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7760/10,7930 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2458/0,2463 грн/рубль.