Европейский центробанк сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора, сообщает Прайм.
Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка - на отметке 1%.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков.
После объявления решения ЕЦБ курс единой европейской валюты к доллару продолжил снижаться. На 15.50 мск курс составил 1,3243 доллара за евро против 1,3302 доллара за евро на закрытии валютных торгов в среду.
Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что Совет управляющих Европейского центробанка подтвердил намерение не повышать основные ставки в течение длительного времени.
"Совет подтвердил, что ожидает сохранение ключевых ставок ЕЦБ на текущем или более низком уровнях в течение продолжительного периода времени", - сказал Драги на пресс-конференции.