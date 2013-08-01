Европейский центробанк сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора, сообщает Прайм.

Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка - на отметке 1%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

После объявления решения ЕЦБ курс единой европейской валюты к доллару продолжил снижаться. На 15.50 мск курс составил 1,3243 доллара за евро против 1,3302 доллара за евро на закрытии валютных торгов в среду.

Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что Совет управляющих Европейского центробанка подтвердил намерение не повышать основные ставки в течение длительного времени.

"Совет подтвердил, что ожидает сохранение ключевых ставок ЕЦБ на текущем или более низком уровнях в течение продолжительного периода времени", - сказал Драги на пресс-конференции.