Еврокомиссия продлила госгарантии по долгу банков Португалии

Еврокомиссия (ЕК) продлили до 31 декабря 2013 года возможность предоставления государственных гарантий кредитоспособным банкам Португалии для облегчения их доступа к рыночному фондированию, говорится в сообщении ЕК, передает РИА «Новости».

Эта схема гарантирования была разработана осенью 2008 года для противостояния глобальному финансово-экономическому кризису. ЕК продлевает эту схему каждые полгода в связи с непростой ситуацией в стране. Португалия в 2011 году получила внешнюю помощь от ЕС и МВФ. Страна, по плану кредиторов, должна восстановить доступ к самостоятельному рыночному фондированию своих нужд в 2014 году.

Схема, согласованная в четверг ЕК, предусматривает предоставление государственных гарантий, в том числе, по вновь размещаемым несубординированным долговым обязательствам банков Португалии. Гарантируются бумаги со сроком обращения до трех лет, в исключительных случаях - до пяти лет.

ЕК в конце июля сообщила, что три реструктуризируемых банка Португалии, входящие в пятерку крупнейших в стране, могут обходиться без постоянной государственной поддержки и находятся на правильном пути к стабильности в долгосрочной перспективе. Еврокомиссия пришла к выводу, что планы реструктуризации банков Caixa Geral de Depositos (CGD), Banco BPI (BPI) и Banco Comercial Portugues (BCP) находятся в соответствии с правилами ЕС по оказанию государственной помощи.

В середине прошлого года Португалия влила в капиталы этих трех банков более 6 миллиардов евро. Это дало кредитным организациям возможность соответствовать критериям стресс-тестов, проводимых в ЕС Европейской банковской организацией (ЕВА). Рекапитализация банков является частью программы внешней помощи Португалии.