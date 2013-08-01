Кабмин утвердил стратегию управления госфинансами

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил стратегию развития системы управления государственными финансами, разработанную в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, стратегия разработана Министерством финансов Украины вместе с экспертами ЕС и ведущими финансовыми организациями в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Министр финансов Юрий Колобов представил разработанную стратегию во время встреч с представителями органов власти и бизнес-кругов Германии в ходе визита делегации Украины во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым.

По информации пресс-службы Минфина, стратегия подготовлена с целью определения основных направлений и путей развития системы управления госфинансами на период до 2017 года. В рамках стратегии в качестве составляющих системы управления госфинансами рассматриваются государственная налоговая политика, среднесрочное бюджетное прогнозирование и планирование, управление ликвидностью госфинансов и госдолгом, квазифискальные операции, система бухучета в госсекторе, система госзакупок, госинвестиции, государственный внутренний и независимый внешний финансовый контроль, противодействие коррупции, доступ общественности к информации по бюджетным вопросам.

Как сообщается, принятие документа будет способствовать восстановлению финансового сотрудничества между правительством Украины и ЕС в рамках соглашений о финансировании программ секторальной бюджетной поддержки ЕС, предусматривающих предоставление финансовых ресурсов в бюджет Украины на бесплатной и безвозвратной основе в сумме до 210 млн евро в течение 2013-2015 гг. для поддержки реализации госполитики в сферах энергетики, энергоэффективности, стандартизации, охраны окружающей среды, транспорта и управления границами.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Сергей Арбузов встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в Берлине. Во время встречи первый вице-премьер-министр Украины заявил, что ассоциация с Европейским Союзом является цивилизационным выбором Украины, а все усилия руководства страны направлены на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом Гидо Вестервелле отметил, что Германия стратегически заинтересована в европейском развитии Украины и приветствует усилия нашей страны, направленные на достижение критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Ранее Украина и Германия сообщили о намерение создать совместную торгово-промышленную палату (ТПП) для расширения торгово-экономического партнерства, укрепления сотрудничества деловых кругов двух стран, защиты немецких инвесторов и привлечения инвестиций в Украину.