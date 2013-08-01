Нацбанк зарегистрировал банковскую группу «ПУМБ»

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков приняла решение №501 о признании банковской группы "ПУМБ" 19 июля, о чем регулятор уведомил банк письмом 22 июля. В состав группы вошли два банка - «Первый украинский международный банк» и «Банк Ренессанс Капитал», инвестиционная компания «Тесера Капитал» и пять страховых компаний - «АСКА», «АСКО-Донбасс Северный», «АСКА-Жизнь», общество «Ильичевское», компания «Ильичевская».

Надзор за участниками группы будет осуществляться Нацбанком на консолидированной основе. Руководство банковской группой возложено на банк «ПУМБ», который ежеквартально будет отчитываться НБУ о финансовых результатах работы группы. До конца 2013 года отчетность будет подаваться в тестовом режиме, а с 2014 года - на регулярной основе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПУМБ, объединение банков и страховых компаний в группу обусловлено требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в частности, изменений к нему относительно надзора на консолидированной основе, которые были приняты в 2011 году. Закон определяет, что банковская группа представляет собой группу юридических лиц (материнский банк, дочерние банки, другие финансовые компании), имеющих общего контролера, при этом банковская деятельность является преобладающей. Банки получили возможность подавать документы в НБУ на регистрацию банковской группы для выполнения этой нормы закона после разработки Нацбанком нормативных документов, предписывающих процедуру регистрации и отчетности банковских групп (постановления №134 и 254).

Справка УНИАН. «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 32,442 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,364 млрд грн, обязательства – 28,058 млрд грн, средства клиентов - 19,678 млрд грн, собственный капитал – 4,385 млрд грн, уставный капитал - 3,294 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 159,164 млн грн. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.