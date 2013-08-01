Правительство определилось, как поддерживать украинский экспорт

Кабинет министров Украины утвердил проект Концепции создания системы государственной поддержки Украины, предусматривающий пересмотр товарной структуры экспорта, улучшение условий инвестирования в обновление экспортно-ориентированных производств и рассчитанной на 2013-2015 годы, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Реализация концепции позволит решить важные вопросы в сфере экспортной деятельности посредством формирования комплекса мер государственного стимулирования экспортеров. Выполнение таких условий позволит создать благоприятные экономические, правовые и организационные условия для расширения экспорта», - цитирует пресс-служба министра Игоря Прасолова.

По его словам, в рамках реализации утвержденной концепции Минэкономразвития разработает совместно со всеми заинтересованными сторонами план действий, в особенности в части финансирования развития производств, с учетом лучшего мирового опыта.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития представило проект концепции в июне. В числе ключевых пунктов - географическая диверсификация традиционного экспорта, усовершенствование механизма представительства внешнеэкономических интересов за рубежом, эффективность реакции на протекционистские действия со стороны других стран, внедрение механизмов господдержки экспортной деятельности (кредитования, страхования экспорта) в рамках международных обязательств, выпуск новых видов продукции на основе научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок; участие в международных тендерах и выставках, развитие системы сертификации и контроля качества.

Отдельный пункт концепции – стимулирование производства и экспорта высокотехнологических отраслей (авиастроение, судостроение, оборонно-промышленный комплекс, освоение космоса), а также поддержка развития транспортной и логистической инфраструктуры.

Согласно информации Госстата, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Украина в январе-мае т.г. проводила внешнеторговые операции с партнерами из 205 стран мира.