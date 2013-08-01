«ТАСкомбанк» панирует нарастить кредитный портфель на 700 млн грн

«ТАСкомбанк» планирует к концу 2013 года нарастить кредитный портфель на 700 млн грн, сообщил топ-менеджмент банка в ходе презентации инвесторам в Киеве облигаций серии "D".

По словам заместителя председателя правления Сергея Опалатенко, на сегодняшний момент показатель качества кредитного портфеля банка составляет 5% (доля проблемной задолженности - УНИАН).

«У нас была проведена очень активная работа с проблемными кредитами. Была улучшена диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики, уменьшена его концентрация», - сказал Опалатенко, при этом отметив, что дальнейший потенциал роста портфеля планируется за счет привлечения новых средств клиентов и размещения облигаций.

«На сегодняшний день мы можем кредитовать и самый упаднический сектор экономики, если там будут компании, у которых есть движение вперед. Мы хотим присутствовать во всех секторах экономики и в этом плане мы рассматриваем любые проекты», - сообщил председатель правления банка Владимир Дубей.

По словам Дубея, к концу года банк намерен нарастить активы до 3 млрд грн, и по результатам года перейти из группы небольших в группу средних финансовых учреждений по рейтингу Национального банка Украины.

Справка УНИАН. «ТАСкомбанк» (ранее - банк “Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 2,593 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,949 млрд грн, обязательства – 2,257 млрд грн, средства клиентов – 1,982 млрд грн, собственный капитал – 336,148 млн грн, уставный капитал – 220 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 36,131 млн грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы “ТАС”.

Основными владельцами банка являются Сергей и Наталья Тигипко.