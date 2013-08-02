Эксперты прогнозируют возобновление роста экономики Украины в третьем квартале

Рост ВВП Украины, после падения четвертый квартал подряд, возобновится в третьем квартале текущего года и составит от 0,4% до 2% в годовом выражении по итогам квартала и от 0,2% до 1% - по итогам года в целом за счет роста в сельском хозяйстве.

Такого мнения придерживаются опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, сокращение ВВП на 1,1% в годовом исчислении во втором квартале обусловлено падением промышленного производства (-5.7% год к году во втором квартале), замедлением внутреннего потребления (розничный товарооборот замедлился до 6,2% г/г во втором квартале против 10,9% г/г в первом), а также падением инвестиционной активности (строительство сократилось на 25,5% г/г во втором квартале). В то же время, по мнению эксперта, несколько сгладило негатив сельское хозяйство, которое ускорилось до 14,9% против 5,9% в первом квартале. «На третий квартал мы ожидаем незначительный прирост (+0.4% г/г) на фоне ожидаемого рекордного урожая. Но до конца года, кроме хорошего сбора зерновых, пока позитива не ожидается. Поэтому на конец года наш прогноз +0,2% ВВП», - прогнозирует эксперт.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов сообщил, что опубликованная Госстатом оценка сокращения реального ВВП Украины на 1,1% год к году во втором квартале 2013 года соответствует ожиданиям аналитиков банка. Эксперт также отмечает существенность поддержки для ВВП раннего начала активной уборки крупного урожая и полагает, что именно аграрный сектор выведет динамику украинской экономики в область положительных значений в третьем квартале. По его оценкам, в третьем квартале роль сельского хозяйства в ВВП составляет около 15%. «Мы ожидаем, что в третьем квартале 2013 года рост реального ВВП Украины превысит 2%. В целом, по итогам года у Украины есть большие шансы выйти на показатель роста в 1%», - прогнозирует эксперт. В то же время, по его словам, это будет технический рост, по сути, означающий стагнацию отечественной экономики. «При ожидаемом росте мировой экономики в 2013 году на 3% Украина теряет позиции на мировой экономической арене», - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора - на 0,4%.

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, составил 0,6%.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн.