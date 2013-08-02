S&P ухудшило прогноз по рейтингам Хорватии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по долго- и краткосрочному суверенным рейтингам Хорватии ("BB+/B") до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

"Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что с вероятностью один к трем сохраняющаяся слабость экономических показателей страны в сочетании с недостаточным реформированием приведут к ухудшению финансового или внешнего положения страны", - сообщили аналитики агентства.

Вступление Хорватии в ЕС эксперты S&P оценивают как возможность для решения ключевых проблем, связанных с экономическим ростом, повышением конкурентоспособности и производства. Однако при отсутствии реформ государственных расходов, фонды ЕС, которые теперь доступны для Хорватии, не могут быть использованы в полном объеме.

"Рецессия в Хорватии продолжается пятый год подряд. С 2008 года реальный ВВП страны сократился в общей сложности на 12%, главным образом из-за 12-процентного снижения объема потребления и сокращения объемов инвестиций на 35%. В 2013 году мы прогнозируем дальнейшее сокращение хорватской экономики на 1%", - отметили эксперты агентства.

Восстановление экономического роста, по мнению S&P, стоит ожидать в 2014 году.