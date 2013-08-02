Нацбанк Чехии значительно ухудшил прогноз по ВВП страны
09:33, 02 августа 2013Финансы
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Чешский национальный банк значительно ухудшил прогноз экономического развития страны на 2013 год, сообщает в четверг Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на главу Нацбанка Мирослава Сингера, передает РИА «Новости».
"В новом прогнозе мы ожидаем падение ВВП на 1,5% на текущий год. Весной этого года мы прогнозировали падение ВВП на уровне 0,5%", - сказал Сингер.
При этом в 2014 году ожидается оживление чешской экономики - рост на уровне 2,1% (предыдущий прогноз - рост 1,8%).
По словам главы Нацбанка Чехии, в 2015 году планируется рост ВВП на 3,3%.
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