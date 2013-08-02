Объем денежной базы Японии вырос до рекордной отметки

Объем денежной базы в Японии вырос в июле на 38% по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года и составил 173,31 трлн иен (1,74 трлн долларов), что является рекордом для страны. Об этом сегодня сообщил в своем ежемесячном докладе центральный Банк Японии, передает ИТАР-ТАСС.

По данным финансовых властей, увеличение денежной базы Японии продолжается на протяжении уже пяти месяцев подряд. В центробанке отметили, что намерены сохранить темпы роста базы на уровне от 60 до 70 трлн иен (600-700 млрд долларов) в год.

После прихода к власти в декабре минувшего года премьер- министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении проводить новую экономическую политику, которую в японских СМИ уже называют "абэномикой".

С апреля текущего года центробанк Японии предпринимает шаги по стимуляции конъюнктуры в стране - главным образом за счет крупных закупок государственных облигаций. Вместе с этим финансовые власти страны рассчитывают в течение двух лет удвоить объем денежной массы.

Все это призвано ликвидировать опасность дефляции, которая ведет к сокращению производства, падению спроса и доходов, а также понизить темпы роста инфляции до уровня 2% в год.

По мнению президента центрального Банка Японии Харухико Куроды, этой цели можно достичь к 2015 году. Тем не менее, ряд аналитиков и даже некоторые члены управляющего совета центробанка страны ранее выражали сомнение относительно выполнимости этой задачи.