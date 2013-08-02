«ПриватБанк» запускает бесплатные денежные переводы из России в Украину

«ПриватБанк» с 5 августа запускает услугу отправки денежных переводов из России в Украину без комиссий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

По информации пресс-службы, такие денежные переводы будут проводиться через отделения, банкоматы и терминалы дочернего "Москомприватбанка" и банков-партнеров в России. "Фактически это меняет сложившуюся модель рынка переводов - теперь наши клиенты могут получать переводы от родственником и друзей из России совершенно бесплатно», - цитирует пресс-служба руководителя бизнеса «Платежи и переводы» Михаила Рогальского. По его словам, процедура отправки занимает несколько минут, а получить деньги можно через 10 минут после отправки перевода без комиссии, не приходя в отделение банка. Как сообщается, переводы без комиссий за зачисление и снятие средств можно отправить в российских рублях, а получить как в рублях, так и в гривнях или долларах США с выплатой на карту «ПриватБанка».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов - 120,750 млрд грн, собственный капитал - 19,734 млрд грн, уставный капитал - 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

Международная банковская группа “ПриватБанк” обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«ПриватБанк» увеличил уставный капитал до 16,35 млрд грн

“ПриватБанк” переходит на круглосуточное обслуживание корпоративных клиентов