Спрос на потребительские кредиты достиг рекордного уровня - эксперт

Спрос на потребительские банковские кредиты в первом полугодии 2013 года достиг рекордного уровня на фоне показателей за последние 5 лет.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Фидобанка», такого мнения придерживаются эксперты банка.

По оценкам экспертов, этот факт подтверждается данными Национального банка о приросте портфеля потребительских кредитов и задолженности по кредитным картам, за исключением кредитов на автомобили и под залог недвижимости, на 10,2 млрд грн в течение первых 6 месяцев текущего года. К основным факторам такой тенденции эксперты относят рост доходов населения, что повышает доступность товаров длительного пользования, рост цен на товары вследствие постоянного обновления ассортимента и предложения более новых и качественных товаров, а также снижение количества занятого населения.

По информации банка, главный спрос на потребительские кредиты наблюдается среди молодежи, которая более открыта к сотрудничеству с банками и только начинает трудовой путь. У молодежи относительно ниже заработные платы, а также сравнительно небольшой объем накопленных товаров длительного пользования. «Этот факт подтверждает и следующая статистика: 31% заявок на получение кэш-кредитов «Фидобанк» получает от потенциальных заемщиков в возрасте от 21 до 30 лет», - говорится в сообщении банка.

По оценкам банка, существенная часть прироста кредитной задолженности может приходиться на кредитные карты, поскольку это наиболее доступный и быстрый кредитный ресурс для людей, которые требуют средств на небольшие и средние покупки, а также тех, кто потерял работу. «Из общего объема прироста кредитного портфеля на кэш-кредиты может приходиться 30-35%, кредитные карты — 15-20%, кредиты на товары длительного пользования — 25-30%, другие кредиты (в т.ч. с обеспечением) — 25-35%. В то же время, с началом сезона отпусков спрос на кэш-кредиты постепенно снижается», - полагают эксперты банка.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года общий объем остатков по кредитам вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте на 1,5% (с начала года - на 3,4%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте остались практически на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 1,3% (с начала года - на 3,3%) - до 647,1 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в июне снизились на 0,4% (с начала года — выросли на 1,2%) - до 185,4 млрд грн.