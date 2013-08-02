"Метинвест" назначил нового финансового директора

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» назначила новым финансовым директором Алексея Кутепова, работавшего ранее в структурах российской нефтехимической компании «СИБУР-Холдинг», сообщила пресс-служба «Метинвеста».

Последние два года Кутепов, говорится в сообщении, занимал должность директора по экономике и финансам дирекции углеводородного сырья «СИБУР-Холдинга», где отвечал за внедрение автоматизированных систем управления внутренними процессами компании, сопровождение сделок по слиянию и поглощению, повышение производственной эффективности предприятий холдинга.

Экс-финансовый директор группы Сергей Новиков, занимавший этот пост с момента основания компании в 2006 году, согласно сообщению, переведен на должность

управляющего директора финансового блока «Метинвеста». Его новое место работы будет находиться в Женеве (Швейцария).

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, основными акционерами которой являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

Группа, в частности, контролирует Мариупольский металлургический кобминат им. Ильича, металлургические комбинаты «Азовсталь», «Запорожсталь», Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, компании Промет Стил, Ferriera Valsider, Ингулецкий, Северный и Центральный ГОКи.