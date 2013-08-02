Внешэкономбанк снизил прибыль в 14 раз

Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк снизила прибыль за первый квартал 2013 года в 14 раз до 2 миллиардов рублей, увеличив расходы на резервы под обесценение кредитов, ряд из которых потребовали пролонгации из-за незавершения в срок строительных проектов, сообщает Рейтер со ссылкой на зампреда ВЭБа Сергея Лыкова.

"Этот квартал был достаточно сложным, мы должны были дорезервировать наш баланс... идет пролонгация кредитов... завершение многих строительных объектов продляется", - сказал он.

В первом квартале расходы ВЭБа на резервы выросли в восемь раз до почти 16 миллиардов рублей.

По словам Лыкова, значительных расходов на резервы потребовал кредит Амурметаллу.

Олимпийские объекты в объем дорезервирования в первом квартале не входят, сообщил топ-менеджмент госкорпорации.

Кредитный портфель ВЭБа вырос за квартал на 4,9 %.