Антимонопольный комитет уже наложил штрафов на 205 млн грн

Объем штрафов, наложенных сотрудниками Антимонопольного комитета Украины за нарушения конкурентного законодательства, в первом полугодии составил 205 млн грн, из которых 21 млн грн уже уплачены в бюджет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

«205 млн грн – это сумма штрафов за этот период, которая была наложена. 21 млн грн уже перечислено в бюджет. Остальное – в судах», - сказал Кузьмин.

Он обратил внимание, что комитет установил 3524 случая нарушений законодательства, что на 42,5% больше, чем в первом полугодии 2012 года. Наиболее распространенные - злоупотребление монопольным положением, антиконкурентные действия властей, недобросовестная конкуренция. Причем наибольшее количество нарушений было выявлено на рынках услуг ЖКХ, агропромышленного комплекса, ритуальных услуг, административных услуг и топливно-энергетического комплекса.

Как сообщал УНИАН, объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины за нарушение конкурентного законодательства в 2012 году составил 687 млн грн, а экономический эффект от предотвращенных нарушений – 1,2 млрд грн.

К осени текущего года Кабмин намерен рассмотреть подготовленную АМКУ программу на 2014-2024 годы, цель которой - развитие конкуренции на товарных рынках Украины и усовершенствование механизма государственного регулирования товарных рынков.