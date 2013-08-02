Прибыль банков снижается из-за подготовки их к продаже и формирования резервов - эксперты

Снижение прибыли банковской системы Украины по итогам первого полугодия в годовом выражении обусловлено формированием резервов по кредитам и подготовкой ряда банков к продаже, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По мнению заместителя исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Ефремовой, снижение прибыли было вызвано в первую очередь увеличением резервов по кредитам.

«С введением нового порядка оценки качества кредитов и формирования резервов банки стали применять более осторожный подход к формированию резервов, что увеличило их сумму и, соответственно, повлияло на прибыль. Кроме того, некоторые учреждения готовятся на продажу и находятся в режиме детального мониторинга (Due Diligence) со стороны потенциальных покупателей, что стимулирует пересмотр качества активов с соответствующим формированием расходов на отчисления в резервы», - прокомментировала она.

При этом представитель НАБУ полагает, что тенденция роста резервного покрытия на фоне снижения доли просроченной задолженности является позитивным фактором, свидетельствующим о лучшей защищенности банков от кредитного риска.

«Благодаря работе банков с проблемными активами и выдаче новых кредитов доля просроченной задолженности будет и дальше постепенно снижаться», - прогнозирует Ефремова.

Как прокомментировал УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, такая динамика прибыли банковской системы объясняется двумя факторами. «Во-первых, несколько банков активно доформировывали резервы под проблемные активы - судя по всему, речь идет о том, что скелеты прошедшего кризиса еще не полностью вычищены из шкафов. Вторая причина - существенное снижение процентной маржи (по данным НБУ, средняя маржа по системе снизилась с 4,5% до 4% с начала года) на фоне высоких депозитных ставок и слабой кредитной активности», - пояснил эксперт. По его прогнозам, при отсутствии новых сюрпризов, связанных с формированием резервов, и стабильной ситуации с банковской ликвидностью, во втором полугодии можно ожидать улучшения динамики прибыли в банковской системе.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-июня 2013 года составила 1,2 млрд грн, что на 33,33% меньше показателя за аналогичный период 2012 года, по итогам января-мая прибыль банков составила 1,1 млрд грн или на 42,11% меньше прошлогоднего уровня. В то же время, в январе-апреле 2013 года банки получили 4,1 млрд грн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, в январе-марте - 3,1 млн грн или 1,8 раза больше прошлогоднего уровня, в январе-марте - 3,1 млн грн или также в 1,8 раза больше.

По результатам анализа отчетности крупных и крупнейших банков (первые две группы банков по объемам активов согласно классификации НБУ), в первом полугодии 2013 года крупнейший банк «ПриватБанк» заработал 1,383 млрд грн прибыли, в то время как «Проминвестбанк», также входящий в группу крупнейших банков, получил 2,661 млрд грн убытка.

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%), доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июне текущего года снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.).