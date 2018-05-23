Налог с оборота: последствия коснутся каждого

Во второй половине июля Министерство доходов и сборов обнародовало проект закона, который в случае его принятия внесет кардинальные изменения в Налоговый кодекс.

В частности, законопроект предусматривает снижение с 1 января 2014 г. ставки НДС: с нынешних 20 до 9%. Частично бюджетные потери власть собирается перекрыть отменой огромного количества отраслевых льгот по налогу на добавленную стоимость.

Однако, чтобы полностью компенсировать бюджетные потери, Миндоходов предлагает ввести новый налог — с оборота.

В пояснительной записке к документу указывается, что плательщики НДС должны дополнительно уплачивать налог в размере 1% от базы налогообложения при поставках товаров на внешние рынки и 2% — при импорте и операциях внутри страны.

Правда, тут же профильное министерство приводит свои расчеты, свидетельствующие о том, что налог с оборота позволит не только компенсировать уменьшение доходов бюджета, но и значительно их увеличить. Причем на достаточно приличную сумму — на 22 млрд грн в год.

Ценность предлагаемой реформы на одном из брифингов в Кабмине министр Александр Клименко разъяснил лично. По его словам, предложенные министерством нововведения — это лишь модель администрирования налогов, которая «может быть изменена в зависимости от предложения бизнеса».

Но самое важное — министр заверил, что«налоговые изменения не будут внесены на рассмотрение Кабинета министров и парламента без глубоких выводов экспертов».

«У нас есть много идей по НДС, по экологическим налогам, по акцизным налогам – по разным темам. Идеи есть, и мы их будем обсуждать. Ни одно решение не будет принято без дискуссии и обсуждения с бизнесом», - уточнил Клименко.

Не надо резких движений

Суть экспертных взглядов в одном: предлагаемые изменения весьма революционны и трудны для восприятия. Отсюда и тон заявлений.

В частности, управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман убежден, что заявленные к получению 22 млрд грн «обеспечат» не только бизнес, но и потребители. В особенности это касается монополизированных отраслей - телекоммуникаций, энергетики и ЖКХ. «А введение налога с оборота в целом может быть разумным, если отказаться от НДС. В сумме эти два налога кроме собственно финансовых затрат увеличат также издержки бизнеса на налоговый расчет и уплату. Плюс, чем сложнее законодательство, тем выше риски ошибок и штрафов, особенно в первые годы», - отметил эксперт в комментарии УНИАН.

С этом согласен и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. В комментарии УНИАН он отметил, что инициатива создать налог с оборота впридачу к НДС обещает много проблем для реального сектора. «Во-первых, будет еще больше налогового давления на экономику, которая и так в депрессии. Во-вторых, ожидается, что налог с оборота значительно увеличит затраты для отраслей с высоким уровнем добавленной стоимости. В третьих, само администрирование еще одного большого налога повысит административные затраты для среднего бизнеса. В общем итоге, если инициатива будет реализована, отечественная экономика еще глубже погрузится в кризис», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Молдован в комментарии УНИАН подчеркнул: резкие изменения налогового законодательства сейчас не ко времени, поскольку в нынешних сложных экономических условиях предприятия часто сконцентрированы на поиске путей выживания. Введение налога с оборота, а также изменения в начислении налоговых обязательств и налогового кредита по НДС, изменения учета и отчетности, по мнению Молдована, – это очень серьезные новации, требующие серьезных временных, моральных и финансовых ресурсов.

«Лучшее налоговое законодательство – это не столько низкие ставки, сколько прогнозируемость и стабильность. Регулярные «революции» девальвируют позитивные изменения налоговой реформы 2010-2011 годов», - сказал Молдован. Он добавил, что в условиях кризиса многие страны используют инструмент налоговых льгот как способ повышения ликвидности в корпоративном секторе. Однако в Украине, по словам Молдована, за цель ставится получить дополнительные 22 млрд грн в бюджет, которые вероятнее всего будут взяты не из «тени», а из легальных фондов предприятий.

Пострадают аграрии, а торговля не выдержит налога с оборота

К новым налоговым инициативам настороженно отнеслись и в УСПП, объединяющем предпринимателей и промышленников. В частности, глава комиссии УСПП по вопросам экономической политики Юлия Дроговоз считает, что понижение ставки НДС и налог с оборота подойдут только тем производствам, которые считаются трудозатраными, а не материалозатраными. Речь идет, например, о сфере услуг или об отраслях, в которых зарплаты формируют основную часть расходов. Но даже в их случае могут возникнуть проблемы. «Уменьшение ставки НДС приведет к тому, что этот налог будет меньше использоваться в разных схемах, что сделает его более-менее прозрачным и сократит размеры возмещений. По сути, бюджетное возмещение будет сведено к минимуму», - отметила Дроговоз в комментарии, размещенном на сайте УСПП. Что же до налога с оборота, то, по ее мнению, такой налог окажется невыгодным, прежде всего, торговым домам, поскольку свои 2% будут платить все участники торгово-посреднических цепочек. «Одна и та же база налогообложения будет облагаться налогом 5-6 раз, и, конечно, не вся торговля выдержит, как и не все посредники», - отметила эксперт.

Однако одними из первых пострадавших окажутся аграрии. В Украинском клубе аграрного бизнеса убеждены: изменения в налоговом законодательстве будут иметь для АПК более разрушительные последствия, чем снижение мировых цен на зерно. «По расчетам экспертов УКАБ, снижение цен на зерновом рынке приведет к недополучению аграриями 15,6 млрд грн доходов в 2013/14 маркетинговом году. Зато ежегодные потери от снижения ставки НДС и необходимости уплаты 10% аккумулированных на спецсчетах сумм НДС в бюджет приведет к потере сельхозпроизводителями 8,5-10 млрд грн», - пояснили УНИАН в УКАБ. По расчетам Клуба, введение налога с оборота приведет к необходимости уплаты в бюджет не менее 3 млрд грн – при условии, что продукция будет продаваться сразу конечному потребителю. При этом потери производителей молока и мяса, получающих сегодня поддержку при реализации на перерабатывающие предприятия, составят 1,6 млрд грн. «Если на восстановление цен на мировом рынке еще можно рассчитывать, то последующее восстановление действия налоговых льгот для АПК выглядит призрачным, что ставит под удар развитие отрасли в целом», - не скрывают эксперты.

Налог с оборота: что в позитив, а что в негатив

Доктор юридических наук, почетный президент ЮК Jurimex Данил Гетманцев на просьбу УНИАН провел детальный анализ нового налога - с оборота.

По его словам, с одной стороны, из-за каскадного эффекта налогообложения налог с оборота имеет более регрессивный эффект для экономики Украины, облагая каждую операцию по поставке товара. «В то время как НДС, облагая добавленную стоимость, не предполагает увеличение суммы налога в зависимости от длины цепочки поставок», - уточнил Гетманцев.

При этом эксперт добавил, что налог на оборот создает стимулы для вертикальной интеграции компаний, укрупнения и консолидации бизнеса, ввиду того, что поставки внутри компаний не облагаются налогом на оборот. «Именно поэтому введение налога на оборот было актуально на заре украинской независимости, когда украинская экономика лежала на дне и таким образом могло бы быть простимулировано развитие предприятий. Вместо НДС, который имеет своей целью, кроме непосредственно фискальной функции, предотвращение кризиса перепроизводства за счет сдерживания неплатежеспособного спроса. Тогда как впоследствии решение в пользу НДС было принято конъюнктурно, исходя из того, что сторонники налогообложения добавленной стоимости оказались сильнее. Кроме того, не последнюю роль сыграл опыт Европы, где НДС был успешно реализован», - отметил Гетманцев.

К преимуществам налога с оборота относится также простота администрирования и сложность уклонения от налогообложения. Хотя на сегодня государственная налоговая служба достаточно эффективно противодействует и уклонению от уплаты НДС.

Об эффективности новой схемы уплаты НДС по трем ставкам (включая фактически налог с оборота) говорить очень сложно. Предугадать последствия введения нового универсального акциза не может никто из экономистов. Слишком много факторов, в том числе и социальных, влияют на этот процесс. Однако главный вывод, который делает эксперт: предложенный Миндоходов механизм заслуживает внимания и может быть реализован.

Олеся Сафронова (УНИАН)