Золото дешевеет на фоне стабилизации американской экономики

Цены на золото снизились до двухнедельного минимума и могут показать худший недельный результат за месяц, поскольку сильная экономическая статистика США вызвала опасения, что ФРС вскоре начнет сокращать стимулы.

В 13.20 МСК золото торговалось по 1.287,51 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1.307,84 долл. на закрытие торгов в четверг, а фьючерсы в США подешевели на $24,10 долл. до 1.287,10 долл. за унцию, сообщает Reuters.

Спад цен вызван отчетами, показавшими рост производственной активности в США, Китае и Европе.

"Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС сократит программу количественного смягчения в сентябре. Данные о занятости и ВВП весьма хороши, что позволяет ФРС сократить стимулы в этом году", - сказал аналитик OCBC Bank Барнабас Ган.

Рынки надеются, что выходящий в пятницу отчет о занятости в США также укажет на стабилизацию американской экономики.

"Если отчет будет хорошим, давление на цену золота сохранится", - сказал Ган. По его прогнозам, к концу года золото подешевеет до 1.250 долл., а трейдеры считают, что хорошие показатели занятости в США вызовут падение цены ниже 1.200 долл.