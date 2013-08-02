Курс продажи доллара будет изменяться в пределах 8,130-8,167 грн/долл. - эксперт

Курс продажи наличного доллара в августе будет изменяться в пределах 8,130-8,167 грн за долл., говорится в аналитическом обзоре компании Forex Club, которым располагает УНИАН.

По мнению аналитиков, на динамику доллара в августе будет влиять необходимость государственных выплат в размере 1,221 млрд долларов, а также ситуация на внешних рынках. Однако рост курса продажи американской валюты, как на межбанке, так и на наличном рынке, вряд ли превысит 0,3%. Поддержкой гривне будет выступать низкий уровень деловой активности в летний период, что обуславливает низкий спрос на валюту со стороны бизнеса и населения.

По прогнозам аналитиков Forex Club, средний курс продажи наличного евро, при стабильном курсе доллара, будет находиться в пределах 10,54-11,03 грн/евро, курс продажи рубля в диапазоне 0,243-0,254 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам международной аудиторской компании EY (ранее - «Эрнст энд Янг»), обменный курс доллара США (средний за год) по итогам 2013 года составит 8,3 грн/долл., в 2014 г. и 2015 г. – 8,7 грн/долл., в 2016 г. – 8,8 грн/долл.