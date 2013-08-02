На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В пятницу, 2 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1385/8,1425 грн/долл. с 8,1395/8,1430 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,7490/10,7580 грн/евро с 10,7570/10,7655 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни остались на том же уровне - 0,2460/0,2465 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3290/1,3225.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1395/8,1415 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7765/10,7830 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2464/0,2469 грн/рубль.