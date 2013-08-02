Профицит платежного баланса Украины за полгода составил 2,2 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в первом полугодии составил 2,2 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составил 1,1 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в июне платежный баланс сведен с дефицитом в 1,1 млрд долл.

По информации Нацбанка, дефицит текущего счета в июне сократился в 2,3 раза - до 0,7 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 1,6 млрд долл. в июне прошлого года, что обусловлено улучшением товарного баланса благодаря снижению объемов импорта природного газа. Дефицит текущего счета за первое полугодие 2013 года снизился в 1,6 раза - до 3,7 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 5,8 млрд долл. по итогам аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.). Дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 41,12% - до 1,363 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.