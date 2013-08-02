Доходы бюджета Украины за 7 месяцев выросли до 189,7 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 3,2 млрд грн, или на 1,7%, - до 189,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-июль 2013 года составили 166,3 млрд грн, что на 6,1 млрд грн, или на 3,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-июль текущего года составили 23,4 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 11%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-июль текущего года, по сравнению с январем-июлем 2012 года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 6,5 млрд грн, или на 24,2%, - до 33,5 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 13,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза - до 22,746 млрд грн.

За первое полугодие текущего года поступления в госбюджет Украины составили 162,649 млрд грн, что на 300 млн грн, или на 18%, меньше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 211,074 млрд грн, что на 2,272 млрд грн, или на 1,09%, больше показателя за январь-июнь прошлого года. Против января-июня 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 1,073 млрд грн, или на 0,76%, - до 142,357 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.