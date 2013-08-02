Всемирный банк увеличит финансирование проектов в Украине

Министерство экономического развития и торговли Украины договорилось со Всемирным банком об увеличении до 1,5 млрд долл. портфеля финансирования проектов в Украине, а также о возможности выделения 800 млн долл. на финансирование государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи министра экономического развития Украины Игоря Прасолова с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фаном.

По словам Прасолова, в 2013-2014 годах Украина рассчитывает на поддержку со стороны ВБ в подготовке новых инвестиционных проектов для совершенствования системы здравоохранения и повышения эффективности предоставления социальных услуг, модернизации муниципальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

В этом году украинская сторона уже инициировала подготовку «Второго проекта развития городской инфраструктуры», также Минздрав готовит пакет документов для инициирования «Проекта по реформированию региональных систем здравоохранения Украины». Кроме того, Минрегион завершает подготовку пакета документов для инициирования проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». Также на стадии подготовки к инициированию находятся «Второй проект по передаче электроэнергии» и «Второй проект по совершенствованию системы социальной помощи».

Фан выразил надежду, что украинская сторона активизирует работу по подготовке указанных проектов.

«Общая сумма пяти проектов составляет около 1,5 млрд долл. США, и мы очень надеемся, что в этом финансовом году Советом директоров Всемирного банка будут приняты решения о предоставлении Украине кредитов для реализации трех из этих проектов, а именно - «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», «Второй проект развития городской инфраструктуры» и «Второй проект по совершенствованию системы социальной помощи», - представитель ВБ.

Согласно сообщению, также Фан сообщил о возможности предоставления Украине системных займов для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 млн. долл. Однако средства системного займа могут быть предоставлены при условии возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В свою очередь, Прасолов отметил, что украинское правительство намерено продолжить диалог с МВФ о начале новой программы «стенд-бай» и рассчитывает на поддержку Всемирного банка в подготовке новых системных проектов для финансирования государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, в соответствии с Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, намерен до середины 2014 года привлечь финансирование Всемирного банка объемом до 850 млн долл.