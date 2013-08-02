Президент подписал закон о трансфертном ценообразовании

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании», принятый Верховной Радой 4 июля, разработанный Министерством доходов и сборов и впервые предусматривающий механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как ожидается, введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн. в течение трех лет, а также построить в действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. До этого времени Министерство доходов и сборов Украины намерено провести масштабную разъясняющую работу, чтобы на 1 сентября не оставалось ни одного проблемного вопроса. Подача первых налоговых отчетов, согласно новому законодательству, начнется уже в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Государственная налоговая служба (ГНСУ), вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWaterhouseCoopers, и зарубежных компаний.

Основной задачей документа стало осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля являются операции с совокупным объемом 50 млн грн в год.

При этом контроль, согласно закону, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров, а в марте передан в Верховную Раду, где прошел широкое обсуждение.