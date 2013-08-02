Эксперт: рейтинги международных агентств не отражают реального состояния банковской системы

Банки научились работать в условиях сложной операционной среды, выработали инструменты противодействия рискам, и рассмотрение каждого банка более важно, чем анализ риска банковской системы в целом.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко, говоря об оценке банковской системы Украины агентством Standard & Poor's.

По словам эксперта, системный риск присутствует, и агентство учитывает этот фактор в процессе присвоения рейтингов банкам. «Не стоит забывать, что с момента обострения кризиса проделано немало работы, направленной на повышение финансовой стабильности банковской системы. Многие учреждения научились работать в условиях сложной операционной среды и выработали инструменты противодействия рискам, поэтому рассмотрение каждого банка сейчас более важно, чем анализ системного риска», - пояснил руководитель украинского рейтингового агентства.

Среди системных рисков Дубко выделяет рецессию в отдельных отраслях, которая может отразиться на качестве кредитных портфелей банков, слабый запас ликвидности на случай резкого ухудшения рыночной ситуации, а также нестабильную операционную среду, в том числе законодательное поле, которое ограничивает возможности работы с проблемной задолженностью. «В то же время, валютизация банковских операций постепенно снижается, а уровень проблемных кредитов не несет для большинства учреждений угрозы ликвидности», - считает эксперт.

По его мнению, нестабильные финансовые показатели не являются новостью для банковской системы страны, и с введением новых требований к формированию резервов по активным операциям банки получили больше инструментария для управления финансовым результатом. «Несмотря на убытки второго квартала, мы ожидаем положительный финансовый результат по году на уровне 4-5 млрд грн. При этом ситуация на валютном рынке страны будет оказывать определяющее влияние на финансовый результат и ликвидность банковской системы», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило принадлежность банковского сектора Украины («В/Негативный/В»; рейтинг по национальной шкале «uaA-») к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками (10-я группа стран).

Помимо Украины, к 10-й группе относятся Беларусь, Греция, Египет и Ямайка. Также сопоставимыми по уровню риска являются Казахстан, Аргентина и Венгрия (относятся к 8-й группе), Вьетнам (9-я группа) и Россия (7-я группа). По оценкам Standard & Poor's, высокая доля проблемных кредитов в банковском секторе, которая образовалась в посткризисный период, сохранится и в 2013 году.

По информации Национального банка, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или на 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%), доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июне текущего года снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.).