Кабмин одобрил создание системы господдержки экспорта Украины

Правительство одобрило подготовленную Министерством экономического развития и торговли Украины Концепцию создания системы государственной поддержки экспорта Украины. Соответствующее распоряжение принято 1 августа 2013 года, сообщает Правительственный портал.

Выступая на заседании Правительства, Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сообщил, что Концепция имеет целью создание в Украине действенной интегрированной системы государственной поддержки экспорта, что будет способствовать успешной интеграции отечественной экономики в мировое экономическое пространство.

«Реализация Концепции позволит решить важные вопросы в сфере экспортной деятельности через формирование комплекса меропритий государственного стимулирования экспортеров, выполнение которых создаст благоприятные экономические, правовые, организационные условия для расширения экспорта», - подчеркнул Министр.

По его информации, Концепцией, в частности, предусмотрена оптимизация товарной структуры экспорта в направлении наращивания доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, а также географическая диверсификация традиционного экспорта товаров украинского происхождения, основанная на анализе спроса на зарубежных рынках и выявлении наиболее перспективных из них.

Министр сообщил, что после одобрения Концепции Минэкономразвития вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти будет разработан план мероприятий по ее реализации.

При этом Игорь Прасолов отметил, что при формировании плана мероприятий значительное внимание будет уделено, в частности, финансовой поддержке отечественных производителей, внедрению современных механизмов такой поддержки с учетом лучшего мирового опыта.

Министр сообщил, что 23 июля он встречался с представителями итальянского экспортного кредитного агентства SACE. На встрече обсуждался опыт работы институтов по поддержке экспорта и возможные пути сотрудничества с итальянской стороной.