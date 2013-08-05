Сирия запретила финансовые операции в иностранной валюте

В Сирии запрещены все финансовые операции в иностранной валюте. Соответствующий указ подписал Президент республики Башар Асад, передает ИТАР-ТАСС.

Отныне все виды коммерческих сделок и денежных выплат должны осуществляться исключительно в национальной валюте - сирийских фунтах.

Нарушителям грозит лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет и выплата денежного штрафа. Более суровое наказание (от 3 до 10 лет тюрьмы и каторжные работы) полагается за спекуляции валютой в крупных размерах.

Местные комментаторы связывают этот шаг с переводом сирийской экономики на "военные рельсы" и ужесточением борьбы с преступностью.