В США с начала года закрыто 17 банков

С начала текущего года в США было закрыто 17 банков, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Как сообщают Вести Экономика, накануне регулирующие органы штата Флорида остановили деятельность банка First Community Bank of Southwest Florida, который и стал 17-м в списке.

Согласно сообщению FDIC, активы и депозиты банка будут переведены на баланс другого регионального банка - C1 Bank.

Это уже третий банк в штате Флорида, который обанкротился в этом году.

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