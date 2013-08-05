Декларации в электронном виде подали 98% плательщиков НДС Киева

В Киеве в июле из 55,8 тыс. плательщиков налога на добавленную стоимость в электронном виде отчитались 52,9 тыс. предприятий и 1,9 тыс. физлиц – плательщиков налога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«Чтобы прислать налоговую отчетность через Интернет, достаточно получить в центрах обслуживания налогоплательщиков ключ электронной цифровой подписи», - сообщили в пресс-службе.

Всю необходимую информацию, согласно сообщению, можно получить на сайте ведомства, а также непосредственно в аккредитованных центрах сертификации ключей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за первое полугодие текущего года клиентами аккредитованного центра сертификации ключей стали 25 тыс. физических лиц - предпринимателей и 10,5 тыс. юридических лиц. В целом по стране Министерство доходов и сборов Украины в январе-июне 2013 года бесплатно выдало 414,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи для 290 тыс. клиентов аккредитованного центра сертификации.

Кроме того, 18 июля Миндоходов в тестовом режиме запустило новый электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», который представляет собой автоматизированное рабочее место налогоплательщика, с которым можно работать с любого компьютера.