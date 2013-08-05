Розничные продажи в еврозоне снизились

Розничные продажи в еврозоне в июне резко снизились, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Статистического управления Европейского союза.

Розничные продажи в июне упали на 0,5%. Также были пересмотрены данные за май. Показатель вырос на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в июне сократились на 0,9%. В мае показатель сократился на 0,3%.

В ЕС розничные продажи упали на 0,3% в месячном выражении, но выросли на 0,1% в годовом исчислении.