НБУ: ограничения наличных расчетов не коснутся валютных переводов из-за рубежа

Ограничения наличных расчетов не коснутся валютных переводов в пользу украинских получателей из-за рубежа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская на брифинге в НБУ.

«Что касается ограничений переводов из-за рубежа, то мы рассматривали вопрос ограничения расчетов наличностью только в пределах Украины. Относительно валютных переводов и операций с валютой действуют те же правила и положения, которые действовали до сегодняшнего дня, и мы никаких изменений не планировали», - сказала Рычаковская.

По ее словам, получатель перевода из-за рубежа сможет получить свой перевод в иностранной валюте, и требований по обмену средств на гривню нет.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года Нацбанк продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки. Согласно разъяснениям в письме НБУ №29-113/6518-7094 от 14 июня, для целей обязательной продажи под такими поступлениями в пользу физлиц понимаются любые переводы из-за пределов Украины в сумме, эквивалентной 150 тыс. грн или более в месяц, в том числе поступающие на текущие счета физических лиц иностранные инвестиции, перечисленные нерезидентами кредиты и финансовая помощь, а также средства для размещения на депозитных счетах.

Минюст зарегистрировал постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, постановление вступает в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

Для проведения расчетов физическими лицами свыше установленного ограничения постановление предусматривает использование таких инструментов, как перечисление средств между текущими счетами, внесение и перечисление средств на текущие счета, использование депозита нотариуса.