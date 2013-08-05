«Смарт-Холдинг» подписал рамочный договор о покупке «БМ Банка»

«Смарт-Холдинг» и российский «Банк Москвы» подписали рамочное соглашение о заключении договора купли-продажи 100% акций дочерней структуры банка в Украине - «БМ-Банка».

Об этом сообщается на официальном сайте «Смарт-Холдинга».

Согласно сообщению, данное соглашение является частью стратегии развития банковского бизнеса «Смарт-Холдинга» в Украине и упрочит позиции каждого из банков, принадлежащих холдингу. «Мы прошли все этапы переговоров с партнёрами и документально закрепили наши соглашения. Формальное закрытие сделки произойдет, как только получим разрешение регулирующих органов. Но уже сейчас мы назначили ряд основных менеджеров и имеем возможность глубоко изучить ситуацию в банке и влиять на ключевые решения», - приводятся в сообщении слова генерального директора «Смарт-Холдинга» Алексея Пертина.

По словам первого заместителя президента-председателя правления «Банка Москвы» Александра Ястриба, приведенным в пресс-релизе, данное рамочное соглашение - это очередной этап реализации ранее озвученных намерений, после подписанных в феврале текущего года индикативных условий сделки купли-продажи дочерней структуры «Банка Москвы» в Украине.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года «Смарт-холдинг» и акционеры «БМ Банка» подписали меморандум об индикативных условиях сделки купли-продажи 100% акций финучреждения. 30 октября 2012 года компания «Смарт-холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум». «Смарт-Холдинг» планирует провести слияние приобретенного банка «Форум» и «БМ Банка».

Справка УНИАН. «БМ Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.