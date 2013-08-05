На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

В понедельник, 5 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1385/8,1425 грн/долл. с 8,1345/8,1380 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,7820/10,7915 грн/евро с 10,7990/10,8075 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2474/0,2479 грн/рубль с 0,2475/0,2480 на 12:00 торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3260/1,3300.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1385/8,1425 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7490/10,7580 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2460/0,2465 грн/рубль.