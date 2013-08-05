В Израиле продолжает расти курс шекеля

Израильские экономисты опасаются, что отсутствие руководства в Центральном банке может негативно повлиять на способность регулятора бороться со спекулятивной торговлей валютой, которая продолжает повышать курс шекеля и ставит под угрозу конкурентоспособность экспорта, сообщают Вести.ru.

На прошлой неделе два номинанта на пост главы Банка Израиля не были утверждены. До сих пор нет ясности в том, кто же заменит Стенли Фишера, который покинул пост в июне.

В пятницу израильский экономист Лев Лейдерман снял свою кандидатуру, заявив, что для его семьи будет лучше, если он останется в частном секторе, где он в настоящее время является главный экономистом Bank Hapoalim, крупнейшим банком страны. Примечательно, что его кандидатура была выдвинута только в среду, после отказа председателя совета директоров JP Morgan Chase International Джейкоба Френкеля.

Кандидаты сняли свои кандидатуры на фоне спорных обвинений со стороны общественности, хотя оба они их отрицают и заявили, что готовы сотрудничать с комитетом, которому поручено утверждение кандидатур.

Главный экономист D.S. Investment and Securities Алекс Забежинский отметил, что шекель отреагировал укреплением на эти события, несмотря на неопределенность. Экономисты говорят, что это обусловлено спекулятивной торговлей, с которой банк не может справиться без четкого лидера.

"Они должны положить конец этому фарсу как можно скорее, потому что когда вы смотрите на Центральный банк, самое главное - это чувствовать к нему доверие", - сказал руководитель департамента макроэкономических исследований Psagot Investment House Ltd. Ори Гринфельд.