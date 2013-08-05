Активность предприятий еврозоны выросла впервые за 1,5 года

Активность среди предприятий еврозоны выросла впервые за полтора года, что свидетельствует о стабилизации экономики региона после длительного спада, сообщают Вести.ru.

Сводный индекс менеджеров по закупкам, основанный на опросе менеджеров компаний в производственном секторе и секторе услуг, составил в июле 50,5 пункта против 48,7 пункта в июне, свидетельствуют данные компании Markit.

Показатель оказался выше отметки в 50 пунктов впервые с января 2012 г. Напомним, что нахождение индекса деловой активности, который иногда и называют индексом менеджеров по закупкам, означает рост экономики.

Рост в основном обусловлен ростом в промышленном секторе, который сумел затмить сокращение в секторе услуг. Стоит также отметить, что производственная активность в Германии - крупнейшем производителе региона - оказалась максимальной за 18 месяцев.

В индексе также отмечают снижение компонента безработицы, что является крайне важным для экономики еврозоны, где рабочие места являются ахиллесовой пятой. В конце этого месяца выйдут данные по росту ВВП еврозоны. Как ожидается, снижение показателя прекратится. Возможно, мы увидим даже рост экономики.

Инвесторы на вышедшую статистику бурным ростом не реагируют. Основные фондовые индексы прибавляют в среднем по 0,3%. Единая европейская валюта торгуется вблизи уровней закрытия пятницы, а доходности облигаций крупнейших экономик еврозоны хоть и снижаются, но снижение незначительное.

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