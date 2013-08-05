С начала года в бюджеты всех уровней поступило 240,9 млрд грн

Объем поступлений в бюджеты всех уровней за 7 месяцев года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2 млрд грн (3,9%) до 240,9 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на оперативные данные.

По итогам полугодия рост поступлений составил 1% - до 204 млрд грн.

«В государственный бюджет поступило 189,1 млрд грн, в местные - 51,8 млрд грн. В общий фонд госбюджета перечислено 180,8 млрд грн платежей, что на 8,1 млрд грн большое показателя января-июля 2012 года», - сообщили в Миндоходов.

При этом в министерстве отметили адекватность платежей темпам роста экономики и детенизации экономики. «Темп роста платежей общего фонда госбюджета, закрепленных за налоговыми органами, в январе-июле составил 109,6% при сокращении промпроизводства на 5,3%. Динамика платежей, закрепленных за таможенными органами, составила 96,5%, а увеличение поступлений единого налога составило 6,7% при росте фонда заработной платы в январе – июне – на 5%», - отметили в Миндоходов.

Объем налоговых возмещений, по данным Миндоходов, за семь месяцев текущего года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 24,2% - до 33,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2012 года приняла предложенный правительством госбюджет на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн. Доходы - 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн, предельный уровень государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, объем государственных гарантий - 50 млрд грн.

Весной 2013 года Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. Министр финансов Юрий Колобов также заявлял, что пересмотр бюджета возможен по итогам первого полугодия. Однако в конце июля в Минфине заявили о возможности пересмотреть государственный бюджет по итогам 9 месяцев с соответствующими корректировками.

При этом, по оценкам экспертов, Государственный бюджет на 2013 год не будет выполнен ни в части доходов, ни в части расходов, и бюджетный дефицит по итогам года превысит плановый уровень. Недопоступление доходной части бюджета по итогам 2013 года может составить 20-25 млрд грн