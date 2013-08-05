К концу года следует ожидать ослабления гривни на 5-10% - эксперты

К концу 2013 года следует ожидать ослабления гривни на 5-10%. Такое мнение высказали эксперты в ходе пресс-конференции в Киеве.

В частности, директор экономических программ Института публичной политики Ильдар Газизуллин считает, что девальвация в 5-10% - самый простой способ быстро выровнять платежный баланс страны.

«Есть два сценария девальвации. Наиболее вероятный сценарий – одномоментная девальвация, контролируемая Нацбанком, на 5-10%. И менее вероятный сценарий – увеличение коридора, в котором колеблется курс, то, чего требовал Международный валютный фонд от Украины», - сказал Газизуллин.

При этом, по его словам, несмотря на то, что девальвация улучшит платежный баланс и увеличит экспорт, она не решит ключевой проблемы украинской экономики — ее низкой конкурентоспособности.

По мнению исполнительного директора Фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, в Украине не может быть глубокой девальвации из-за большого количества внешних долгов. «Речь идет не только о долгах государства, речь также о долгах частного сектора. Большая часть этого долга, свыше 50%, - это краткосрочный долг, взятый на год и меньше. Это значит, что эти деньги нуждаются в постоянном рефинансировании. Увеличение на 1% стоимости обслуживания этого долга означает для частного сектора катастрофу», - считает Устенко.

По его словам, колебания курса в пределах 5%, незначительная девальвация гривни до 8,4 грн/долл. были бы гораздо полезнее для экономики страны, чем удержание курса на уровне 8 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам международной аудиторской компании EY (ранее - «Эрнст энд Янг»), обменный курс доллара США (средний за год) по итогам 2013 года составит 8,3 грн/долл., в 2014 г. и 2015 г. – 8,7 грн/долл., в 2016 г. – 8,8 грн/долл.