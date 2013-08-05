В Украине отсутствуют специалисты по трансфертному ценообразованию – эксперты «EY»

В Украине нет достаточного количества специалистов по трансфертному ценообразованию, дефицит которых станет особенно ощутим после 1 сентября, когда вступят в силу изменения в Налоговый кодекс в части трансфертного ценообразования. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании EY («Ernst and Young»), текстом которого располагает УНИАН.

Вместе с тем, по мнению авторов исследования, участниками которого стали 878 компаний в 26 странах мира, мировая экономическая практика свидетельствует о смещение акцента корпоративного управления в сторону управления рисками в области трансфертного ценообразования и доказывает необходимость скорого поиска компетентного персонала в этой сфере. А недостаток специалистов рискует привести компании к серьезным пеням и штрафам.

«Актуальность вопросов трансфертного ценообразования будет и дальше расти», - цитирует руководителя практики EY по оказанию услуг в сфере трансфертного ценообразования в Украине Игоря Чуфарова исследование компании. – «Новые правила, которые вступят в силу с 1 сентября 2013 года, предусматривают штрафы и пени за нарушения принципа «вытянутой руки» и неподачу необходимой отчетности».

При этом эксперты отмечают, что отсутствие квалифицированных кадров – тенденция всех стран с развивающейся рыночной экономикой. «74% респондентов (работающих, в том числе, в Бразилии, России, Индии, КНР или африканских странах - УНИАН) ответили, что в указанных странах у них нет специалистов по трансфертному ценообразованию, работающих на полной ставке», - отмечается в исследовании.

В то же время глава международного направления услуг EY в области трансфертного ценообразования Томас Борстелл выразил убеждение, что компании должны напряжённо работать над выполнением многочисленных и изменчивых правил трансфертного ценообразования с тем, чтобы избежать двойного налогообложения. «Для достижения поставленной цели им следует проявить инициативу в подготовке документации, мониторинге изменений правил в разных странах, совершенствовании технологий для ускорения анализа финансовых результатов», - цитируют Борстелла авторы исследования.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании», принятый Верховной Радой 4 июля и разработанный Министерством доходов и сборов. Закон впервые предусматривает механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.

Как ожидается, введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн. в течение трех лет, а также построить в действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. До этого времени Министерство доходов и сборов Украины намерено провести масштабную разъясняющую работу, чтобы на 1 сентября не оставалось ни одного проблемного вопроса. Подача первых налоговых отчетов, согласно новому законодательству, начнется уже в 2014 году.