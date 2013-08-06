Банк Австралии снизил ставку до рекордного минимума

Резервный банк Австралии снизил учетную ставку на 0,25% до рекордного минимума в 2,5%. Эксперты ожидали такого решения и не исключают дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

В своем заявлении глава ЦБ Гленн Стивенс отметил возможность дальнейшего снижения ставки, повторив слова, сказанные на предыдущих заседаниях: "наш прогноз по инфляции оставляет возможность для дальнейшего снижения ставок, если это потребуется".

В заявлении центробанка отмечается курс австралийского доллара, который с конца апреля потерял уже порядка 15%. Если снижение продолжиться, то это будет способствовать росту экономики, сообщают Вести.ru.

Согласно опросу Reuters, почти все экономисты были уверены, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, также как уверены, что к концу года она составит 2,25%.

Напомним, что сейчас экономика Австралии испытывает определенные трудности на фоне спада в добывающем секторе - ключевом для экономики.

После объявления решения центральным банков австралийский доллар вырос на 0,5% до отметки 0,8964 за один американский доллар.

Основной индикатор фондового рынка ASX 200 теряет 0,3%.